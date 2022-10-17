Gurbetçi çift 21 yıllık bebek hayaline Türkiye’de kavuştu

2000 yılında evlenen Emine-Yıldıray Konca çifti 21 yıl boyunca evlat özlemi çekti. Almanya'da yaşayan çift hayalini kurdukları bebeklerini kucağına almak için 5 kez tüp bebek, 1 kez de aşılama tedavisi gördü ama tüm çabaları hüsranla sonuçlandı.

Almanya'daki başarısız denemelerin ardından kendilerini Türk doktorlara emanet eden çift, Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Berfu Demir ile tanıştı. Sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından geçtiğimiz yıl ikizleri İsmail Yusuf ve Nazmiye Nur'u kucağına alan anne Emine Konca; "Yıllarca bir bebeğimiz olsun diye uğraştık, şimdi iki yavrumuz kucağımızda. 21 yıl dile kolay, son dönemde psikolojik olarak çok yorulmuştuk. Çok şükür evlatlarımıza kavuştuk. Bu mutluluğun tarifi yok" şeklinde konuştu.

HAYALLERİNE KAVUŞTULAR

SABAH'a konuşan Prof.Dr.Berfu Demir, "Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında altta yatan en önemli problem embriyo kalitesinin iyi olmamasıdır. Sigara tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıkları sonucunda gelişen kilo fazlalığı çiftlerin hem sağlığını hem de yumurta ve sperm kalitesini olumsuz etkilemektedir. Embriyo kalitesini etkileyen diğer önemli faktör kadın yaşı ve son yıllarda önemi artan erkeğin yaşıdır. Çiftimizde öncelikle değiştirebileceğimiz faktörlerin üzerinden yani yumurta ve sperm kalitesini artırabilmek için tedavi öncesinde hazırlık süreci üzerinde çalıştık. Takiben kaliteli embriyolar elde ettik. Transfer sürecinden önce miyom ameliyatını planladık. Sağlıkla devam eden gebeliğin ardından çiftimiz 21 yıllık hayaline kavuşarak ikizlerini kucağına aldı" dedi.

TÜRKİYE TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA

Doktor Berfu Demir, Türkiye'nin tüp bebek tedavilerinde sağladığı olanaklar sayesinde sağlık turizmi için önemli bir konumda olduğunu belirterek, "Yurt dışındaki merkezler ile karşılaştırıldığında ülkemizi tercih eden çiftler en son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve tedavi hizmetini buluyorlar. Yaşadıkları ülkede randevu bile almanın güçlüğünden yakınan çiftlerimiz Türkiye'de kişiye özel tedavi programları ile karşılaşıyor"dedi.

Ömer FARUK KELEŞ / SABAH