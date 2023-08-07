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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Gurbetçi çift Türkiye dönüşü Avusturya’da kazada öldü

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Gurbetçi çift Türkiye dönüşü Avusturya’da kazada öldü
Almanya'da yaşayan Tuncelili çift İsmail ve Fecire Balcı, Türkiye'den dönüşte Avusturya'da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetti. Almanya'da yaşayan ve tatil için İstanbul'a gelen Balcı çifti, tatillerinin bitmesinin ardından özel araçlarıyla dönüş yoluna geçti. Balcı çifti, Almanya sınırına 5 kilometre mesafede yer alan Avusturya'nın Österreich kentinde otobandaki dinlenme alanına girmek istedi. Alanın bariyerle kapalı olması nedeniyle Balcı çiftinin içinde bulunduğu otomobil önce bariyere ardından da bir araca çarptı. Meydana gelen kazada, 77 yaşındaki İsmail Balcı olay yerinde hayatını kaybederken, 69 yaşındaki eşi Fecire Balcı da ağır yaralandı. Araçtan kendi çabasıyla çıkan Fecire Balcı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Almanya'nın Darmstadt şehrinde yaşadıkları belirtilen Balcı çiftinin düzenlenecek cenaze töreninin ardından memleketleri Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kalınkaş köyüne getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

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Gurbetçi çift Türkiye dönüşü Avusturya’da kazada öldü
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