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Giriş Tarihi: 24.7.2023

Gurbetçi değil Avrupalı Türk’üz

Avrupalı Türkler, seçim sonrası muhalif kanattan yükselen ‘Gurbetçiler Türkiye’ye gelmesin’ söylemine sert çıktı: Kimse bizim vatan sevgimizi sorgulamasın

Mustafa AKBABA
Gurbetçi değil Avrupalı Türk’üz
Yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için araçlarıyla Türkiye'ye doğru yolculuğa çıkan ve SABAH'ın Sırbistan'daki hizmet istasyonunda mola veren Türkler, seçimlerden sonra, "Siz AK Parti'ye oy verip kaderimizle oynadınız. Türkiye'ye gelmeyin" şeklindeki sözlere tepkilerini dile getirdi. Anavatana olan sevgilerini kimsenin sorgulayamayacağını ifade eden Safran, Taşkın, Çil ve Tozan aileleri, "Biz Türkiye'yi çok seven, yatırımlarını Türkiye'ye yapan Türk oğlu Türk'üz" dedi.



Kadir Safran, "Ne demek 'Gurbetçiler Türkiye'ye gelmesinler!' Biz gurbetçi değil iş için Avrupa'ya gitmiş Türkleriz. O cennet vatan sadece Türkiye'de yaşayanların değil, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Türk'üm diyen ve bayrağına sahip çıkan herkesin" dedi.
İnternette, 'Almancılar geliyor, euro'ları bozduruyor. Paşalar gibi yaşıyorlar' yorumlarına çok sinirlendiğini ifade eden Emircan Tozan ise, "Biz bir ay Türkiye'de tatil yapabilelim diye yurtdışında 11 ay cefasını çekiyoruz. Her şey öyle Türkiye'den göründüğü gibi güllük gülistanlık değil" şeklinde tepki verdi.

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Gurbetçi değil Avrupalı Türk’üz
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