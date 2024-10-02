Gurbetçi kadının para dolu çantasını çalan kapkaçcı yakalandı

Hollanda'dan memleketi Adana'ya tatile gelen gurbetçi Yasemin D.'nin içinde 3 bin avro, 2 bin lira ve cep telefonu bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalan Halil K. (40), yakalandı. Zanlının, olaydan 5 gün öncede 2 kişinin cep telefonunu da kapkaç yöntemiyle çaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin çaldığı para ve telefonlar bulunamazken Halil K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AYNI GÜN 2 KİŞİNİN TELEFONUNU ÇALDI

Olay, 8 Eylül'de Seyhan ilçesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Halil K., arkadaşının kullandığı motosikletle caddede seyir halindeyken, kaldırımda bekleyen Liver Ü.'nün elindeki cep telefonunu çaldı. Şüpheli, bu olaydan saatler sonra Karacaoğlan Caddesi'nde eşiyle motosikletle evine dönen Hacı H.'nin elindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YENİ KURBANI GURBETÇİ KADIN

Şüpheli, 13 Eylül'de Hollanda'dan memleketine gelip, bisikletle gezintiye çıkan Yasemin D.'yi Bakımyurdu Caddesi'nde motosikletle takibe başladı. Şüpheli, Yasemin D.'nin bisikletinin sepetindeki içinde 3 bin avro, 2 bin lira ve cep telefonu bulunan bel çantasını gözüne kestirdi. Bir süre takibi sürdüren zanlı, dalgınlığından faydalanıp sepetteki çantayı alarak, kaçtı. Yasemin D. ise şüphelinin peşinden gitti ancak yakalayamadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA VE TELEFONLAR BULUNAMADI

Meydana gelen kapkaç olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Polis, evine yaptığı baskında şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çaldığı telefon ve para ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İki kapkaç olayını birlikte gerçekleştirdiği suç arkadaşını ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.