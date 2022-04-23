Gurbetçieşinin memleketinde kabusu yaşadı! Ortalık bir anda karıştı! Tek tekme ile yere serdi...

Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü Kadir Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Murat K. ve Elif Ş., kendileriyle konuşmaya çalışan Mustafa Asiltürk'ün üzerine yürüdü. Sözlü tartışmanın bir anda tekme tokatlı arbedeye dönüşmesi sonucu 3 kişi tarafından darp edile Mustafa Asiltürk'ün burnu kırılırken, gözü ve yüzünce ise morluklar oluştu. Çektiği acı ve can havliyle kendisini korumaya çalışan Mustafa Asiltürk, burnunu kıran sürücüyü tek yumrukla yere serdi.

İşlek caddenin bir anda boks ringine dönüştüğü kavga, çevredeki vatandaşlar ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sona erdi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Asiltürk, ertesi akşam dönüş uçağı olduğu için tedavisine Almanya'da devam etmek üzere taburcu edildi. Daha sonra karakola giden ve 5 gün iş göremez raporu verilen Mustafa Asiltürk, kendisini darp eden 3 kişiden şikayetçi oldu.