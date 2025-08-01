Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde yaşayan Türkler, izin sürelerinin sona ermesiyle araçlarıyla yola koyuldu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, gümrükte görevli ekipler de işlemleri hızlandırmak için yoğun çaba gösterdi.

"İÇİMİZ BURUK, TATİL BİTTİ"

Almanya'ya dönüş yoluna çıkan gurbetçilerden Nihat Demir, "Türkiye'de ailemizle dolu dolu vakit geçirdik. Ancak tatil bitti, pazartesi işbaşı yapacağız. İçimiz buruk. Burada olmak, memlekette nefes almak gibisi yok ama çalışmak zorundayız," dedi.

"YİNE GELİRİZ, HASRET BİTMEZ"

Yozgat'taki tatilini tamamlayarak ailesiyle birlikte Avrupa'ya dönen Ayşegül Karslı ise, "Üç haftalık tatil çabucak bitti. Memleketimizi, akrabalarımızı ve özellikle köy hayatını çok özlemiştik. Şimdi yeniden ayrılıyoruz, bu kolay olmuyor. Hasret bitmiyor ama seneye yine geleceğiz inşallah," diye konuştu.

"HÜZÜNLÜ BİR YOLCULUK BAŞLADI"

Fransa'da yaşayan Ahmet Yıldız da dört haftalık tatilinin ardından Edirne'ye ulaştı. Kapıkule'deki bekleyiş sırasında duygularını paylaşan Yıldız, "Türkiye'ye geldiğimizde sevinçten yerimizde duramıyorduk. Dönüş ise her zaman hüzünlü oluyor. Yine bavullarımızda ev yapımı reçeller, kurutulmuş biberler, memleket toprağı var. Ama en önemlisi, buradan aldığımız sıcaklığı götürüyoruz," ifadelerini kullandı. Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'da dönüş yolunda gurbetçilere trafik kurallarını hatırlatan yolunuz açık olsun broşürü dağıttı.