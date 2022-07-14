Gurbete yolculuğun hüzünlü fotoğrafları sergilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması Festivali'nin açılışı Kayseri Kalesi'nde törenle yapıldı. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile milletvekilleri, belediye başkanları ve gurbetçi vatandaşlar katıldı. Gurbetçiler, tarihi kaleye asılan 'Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız memleketinize hoş geldiniz' pankartları ile karşılandı.

"GURBETÇİLERİMİZİ CAZİBE MERKEZİ KAYSERİ'DE BULUŞTURDUK"

Mehteran marşları ile başlayan etkinlikte konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, eniştesinin de ilk Almanya'ya giden kişilerden olduğunu, bu şekilde binlerce örneklerin yer aldığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz aylarda Hollanda ziyaretinden bahsederek, Yozgatlı, Sivaslı, Nevşehirli, Niğdeli, Adanalı, Kahramanmaraşlı hemşerileri ile görüştüğünü, gurbetçileri çevredeki tüm iller ile birlikte bir cazibe merkezi olarak Kayseri'de buluşturduklarını vurguladı.

BAŞKAN İLE VALİ, KATMER PİŞİRDİ, MİSKET OYNADI

Konuşmaların ardından protokol tarafından kale içerisinde KAYMEK'in hazırladığı 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını sanatsal olarak yansıtan "70'ler 80'ler 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar" isimli sergi, Sıladan Gurbete Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Sergileri ilgiyle gezen Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, futbol ve misket oynayıp, katmer ve bazlama pişirerek, gurbetçilere ikram etti.

SILADAN GURBETE FOTOĞRAF SERGİSİ

Konuşmaların ardından Sıladan Gurbete Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı. Almanya'ya ilk gidenlerin hüzün dolu yolculuklarının anlatıldığı sergiyi gezenler duygu dolu anlar yaşadı. Sergide tren istasyonlarında bavulları ile bekleyen, Almanya'da fabrikada çalışan Türklerin fotoğrafları yer aldı.