Gurbeti bıraktı ülkesini savunuyor

Zonguldaklı ailenin gurbetçi çocuğu olan Alim Karagöz, Almanya'da yaşamak yerine edindiği bilgi ve birikimi ülkesinde savunma sanayiinde hizmet veren bir şirketle sürdürmeye karar verdi. Ankara Bağlıca'da kenti tesisini kuran Karagöz, Almanya'nın teknolojisini geliştirerek Run Tec Spindel Servis firması ile ülkesine hizmet etmekten yaşadığı gururu dile getirdi.

"ÜLKEME HİZMET ETMEK İÇİN GELDİM"

37 yaşındaki Alim Karagöz, Almanya'da doğup, büyüyen biri olarak ülkesine hizmet etme gayesi ile 3 buçuk yıl önce dönüş yaptığını söyledi.

Özellikle savunma sanayiinde üretime katkı sağlamak ve Almanya'nın ilmini ülkesine taşımak istediğini kaydeden Karagöz; "Çok şükür bir şeyler başardık. Ailece burada hizmet veriyoruz savunma sanayisine. Ciddi üretim fabrikalarına tedarik veriyoruz. Kendi üretimimizi de çıkardık çok şükür. Roket, silah, uçak ve araç üretimleri için gereken makinelerin motorların onarımı ve üretimini yapmaktayız" dedi.

Karagöz, özellikle Alman menşeili motorların çizimleri olmadığı için tamiratında sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti.

Karagöz şunları kaydetti: "Motorların hepsi Almanya imalatı olduğu için çizimleri de Almanların elindeydi. Bizim diğer arkadaşlardan farkımız hepsinin çizimleri bizde mevcut. Hangisine ne yedek parça geliyor, hangisinin ne kadar üretilmesi lazım, hangi sertlikte ne kadar üretilmesi lazım bizim elimizde mevcut. Ben Alim Karagöz olarak bunu Almanya'daki firmalardan alabildim. Diğer arkadaşlardan o konuda ilerdeyiz."

"KENDİ TEST İSTASYONUMUZU KURDUK"

Alim Karagöz, ülkeye döviz akışı da sağlayan savunma sanayi yatırımında Ortadoğu'ya da hizmet ettiklerini hatırlattı.

Ayrıca kendi test istasyonlarını da kurduklarını ve motorlarının bulunduğu hatırlatarak; "Bunları da Avrupa'ya satmaktayız. Bu şekilde bir nebze de olsa ülkemize hizmet ediyoruz. Burada ufak bir motorumuz var. CNC tezgahları motorları. Hem taşlama hem işleme motorumuz var. Ülkeme hizmet etmekten dolayı mutluyum ve inşallah her geçen gün gelişerek büyüyoruz" diye konuştu.