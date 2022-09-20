Gürcistan’da bankada rehine krizi! Silahlı soyguncu 12 kişiyi rehin aldı





TERÖR OLAYI OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, rehine krizi bir terör olayı olarak nitelendirilerek ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bank of Georgia'nın şubesine yapılan baskın, terör eylemi, terör amaçlı rehin alma, yasa dışı silahların temini, depolanması ve taşınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.