Gürcistan’da kanser teşhisi konmuştu: Türkiye’de şifa buldu

Gürcistan'da kanser şüphesiyle Trabzon'a gelen ve Gürcistan'da kanaat önderlerinden biri olduğu belirtilen 50 yaşındaki Nugzar Tsilosani, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde geçirdiği başarılı operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuştu. Tsilosani'nin ağzından öksürükle kan gelmesi sonrası ülkesinde bir sağlık merkezine başvurdu. Ülkesinde yapılan tetkikler sonucu sol akciğer alt kısmının şişmediği ve destroye (çürüme) belirtisi görüldüğü aktarılan hastaya akciğer kanseri olabileceğinin iletildiği aktarıldı. Bu durum sonrası Türkiye'ye gelen Gürcistan vatandaşı Tsilosani, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine gelerek çare aradı.

Farabi Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından yapılan tetkikler sonucunda hastanın sol akciğerin alt kısmının solunum sıkıntısı olduğu ve kaburgalar ile akciğer arasındaki boşlukta enfeksiyon sıvısı oluştuğu, parankim denilen et yapısının ileri derecede bozulduğu görüldü. Hastaya kanser olmadığı ve başka birçok akciğer kaynaklı hastalıklarda da olabileceği anlatılarak ameliyat kararı alındığı belirtildi.

Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından yapılan klasik sol posterolateral torakotomi açık ameliyat sonrası hastanın ağzından öksürükle kan gelişinin kesildiği ve nefes darlığının düzeldiği belirtildi. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş, "Alınmış olan parçanın biyopsi incelemesinde, hastanın kanser olmadığı bronşiektazi denen akciğer soluk borusunun yapısının ileri derecede bozularak akciğerin parankim gaz değişiminin olduğu et kısmının da çürümesi sonrası oluşan hastalık olduğu anlaşıldı. Gerçekleştirdiğimiz açık ameliyat sonrası sol akciğeri tamamen alınarak, ağzından öksürükle kan gelişinin kesildiği ve nefes darlığının düzelerek hastamız sağlığına kavuştu. Hastamız hem kanser olmadığı öğrendi, hem de ameliyat sonrası kısa süren tedavi sonrası taburcu olarak ülkesine geri döndü." şeklinde konuştu.

"TÜRK DOKTORLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gürcistanlı vatandaş Tsilosani ise Türkiye'de sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Gürcistan'da sağlık sorunlarımdan dolayı birkaç hastaneye giderek çare aradım. Orada yapılan tetkikler sonrası bana Akciğer kanseri teşhisi konuldu. Sağlıkta Türkiye'nin başarılı olduğunu biliyordum. Bende Trabzon'a gelerek Farabi Hastanesi'ne gittim. Burada yapılan tetkikler sonrası kanser olmadığımı öğrendim. Sonrasında başarılı bir ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Kısa süren tedavim sonrası ülkeme geri dönüyorum. Türk doktorlarına teşekkür ediyorum." dedi.