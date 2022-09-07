Gürcistan‘da tanıtım toplantısı

Gürcistan'ın Başkenti Tiflis 'te Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Teo Akhvlediani, ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Gürcü bakan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve yakın dostane ilişkilere vurgu yaptı. Bakan Tea Akhvlediani, Türkiye'nin Gürcistan'ın uluslararası tanınan sınırlarda egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü destekten dolayı Büyükelçiye teşekkür etti.Toplantıda Bakanlık'ın faaliyetleri ve gelecek planları uzlaşma ve kapsayıcılığın yanı sıra sivil eşitlik ve entegrasyon politikaları ele alındı.

Gürcistan'ın işgal altındaki bölgelerindeki insani ve hukuki durum ve yerel nüfusun, özellikle Gali ve Akhalgori ilçelerinde yaşayan etnik Gürcülerin ayrımcılığı, ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Uzlaşma ve kapsayıcılık politikasının uygulanmasından bahseden Tea Akhvlediani, çatışmadan etkilenen nüfusun çıkar ve ihtiyaçlarına uyarlanan stratejik inceleme süreci ve politikanın görüşleri hakkında Büyükelçiye bilgi verdi. Gürcistan Devlet Bakanı Akhvlediani ayrıca sivil eşitlik ve entegrasyon yönünde, hükümet tarafından onaylanan 2021-2030 yıllarına dikkat çekti. Devlet politikasının önceliklerini, hedeflerini ve hedeflerini ortaya koyan devlet stratejisinin önemine deyindi.