Gürcü gazeteciler mutlu döndüler

Gürcistan Medyası'nın önemli isimlerden oluşuna konuk gazeteci heyetinin İstanbul'un ardından geldikleri Ankara'da ilk durağı Yunus Emre Enstitüsü oldu.

TÜRKÇE ÖĞRENECEKLER

Enstitünün çalışmaları hakkında geniş bir sunum dinleyen Gürcü gazeteciler Yunus Emre Enstitüsü'nün verdiği Türkçe eğitime büyük ilgi gösterdiler. Türkçe eğitimine ücretsiz bir şekilde enstitünün YouTube hesabından ulaşılabileceğini öğrenen Gürcü gazeteciler Gürcistan'a döndükten sonra enstitüye ait Tiflis Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alacaklarını söylediler.

BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETİ

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret eden gazetecilerle görüşen Büyükelçi George Janjgava, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'e düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti. Büyükelçi ayrıca KGK ile işbirliğini geliştirecek adımlar atılmasını temenni ettiğini dile getirdi.

TRT'Yİ İNCELEDİLER

Ziyaretin sonraki durağı olan TRT'nin Oran kampüsünde TRT stüdyolarını gezen Gürcü gazeteciler, TRT'nin dünyaya örnek olan profesyonel yayıncılığı konusunda önemli bilgiler edindiler.

BAKAN YARDIMCISI ÇAM'I ZİYARET

TRT'den sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın kabul ettiği Gürcü gazeteciler, Bakan Yardımcısının ilgisinden memnun oldular ve Gürcistan'daki Oşki Manastırı'nın restorasyonu konusunda destek istediler.

Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye'nin hiçbir dini ayırmaksızın medeniyetleri koruma düsturuyla yaklaştığını söyleyerek ihtiyaç duyulan tüm adımların atılmaya devam edileceğini kaydetti.

Gürcistan ve Türkiye arasında gerçekleştirilen kültürel faaliyet konusunda da Bakan Yardımcısı Çam'dan bilgi alan Gürcü gazeteciler, daha sonra Ankara'daki KGK genel merkez binası toplantı salonunda KGK yönetimi ve üyeleri bir araya geldiler. Tanışma ve kaynaşma amaçlı düzenlenen toplantıya, KGK Yerel Medya Meclis Üyeleri ile Ankara'daki KGK üyeleri de katıldılar.

ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Toplantıda bir konuşma yapan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, konseyin kamu diplomasisine medya alanında destek amaçlı taşıyan etkinliklerinin artarak süreceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu konuda bizim daima destekçimiz olan Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na minnettarız. Ayrıca, konuklarımızı kabul eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Serdar Çam ile Tiflis Büyükelçimiz Sayın Ceren Yazgan ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'e destekleri için ayrıca teşekkür ederiz. Bu programın gerçekleşmesinde emeği olan Yunus Emre Enstitüsü çalışanlarına, sponsor desteği aldığımız Aytemiz Petrol adına Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yakup Yazar'a, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Sayın Osman Çalışkan'a, KGK Danışma Kurulu Başkanımız Sayın Dr. İmdat Muğlu'ya, konuklarımızla ilgilenen KGK Yönetim kurulu ve Meclis üyeleri ile tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız."

MUTLU DÖNDÜLER

Konuk gazeteciler, dönüş günü Ankara'da Mamak Belediyesi'nin Mamak Millet Bahçesi'nde düzenlediği Ankara Döneri Festivali'ne de katıldılar. Ankara'dan İstanbul aktarmalı olarak Tiflis'e uçan konuklar, mutluluklarını ve memnuniyetlerini ifade eden paylaşımlar yaptılar.