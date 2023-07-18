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Giriş Tarihi: 18.7.2023 19:57 Son Güncelleme: 18.7.2023 20:06

Güreşin Sultanı Şirin Kahraman Türkiye Şampiyonu oldu

Ankara’da düzenlenen U/13 Kadınlar Güreş Şampiyonasından Ağrı’yı temsilen katılan Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü sporcularından Şirin Kahraman Türkiye Şampiyonu olarak adından söz ettirdi.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Güreşin Sultanı Şirin Kahraman Türkiye Şampiyonu oldu

Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı yeni mahalle spor kompleksinde 17-18 Temmuz tarihlerinde 41 ilden 366 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U13 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonasında Eleşkirt'ten katılan Şirin Kahraman 33 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak ilçesine ve Ağrı iline büyük bir gurur yaşattı. Hocası Adem Şahna 'nın 7 yaşından itibaren eğitimlerine başladığı Şirin Kahraman Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde 4 yıldır verdiği emek ve azimli bir çalışmaların meyvesini almaya başladı. Güreş sporunun ilçede çok fazla rağbet gördüğü son birkaç yılda alınan başarılarla güreş Ağrı'nın olmazsa olmaz sporu haline geldi.

Henüz 13 yaşında olan Şirin Kahraman'ın bu başarısı ilçede bayram havası yaşattı. Aldığı şampiyonluk sonrası göz yaşlarına hakim olamayan Şirin Kahraman, bu başarıyı tüm ilçe halkına hediye ettiğini söyledi. Kahraman,''Bu gün bu başarıyı elde ettiysek en büyük emek hiç şüphe yok ki Güreş hocamız Adem Şahna'nın bizlere verdiği emeklerle oldu. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu süreçte beni bir an bile yalnız bırakmayan aileme de teşekkür ederim. Bu başarıyı başta ailem olmak üzere bütün Eleşkirt halkına hediye ediyorum" dedi.

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Güreşin Sultanı Şirin Kahraman Türkiye Şampiyonu oldu
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