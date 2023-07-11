Antalya’ya tatile gelen Furkan, kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır Yenişehir ilçesinden arkadaşları ile birlikte Antalya'ya tatile gelen Furkan Tekin, gece arkadaşları ile birlikte Muratpaşa ilçesi Altındağ mahallesi 153 sokak içinde otomobilin içinde otururken başka bir gurup ile aralarında gürültü yaptıkları iddiası ile tartışma çıktı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşı guruptan bir kişi Furkan Tekin'i kalbinden bıçakladı. Arkadaşları, ağır yaralanan Furkan Tekin'i otomobil ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç Furkan kurtarılamadı. Kolundan ve boynundan hafif yaralanan Emre Ercan Kan ise ayakta tedavi elidi. Saldırganlar ise suç aleti bıçak ile birlikte kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Korkunç olayın ardından cinayet masası ekipleri katil ve katillerin yakalanması için çalışma başlattı. Furkan'ın ölüm haberini alan arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Furkan'ın ilk kez şehir dışına çıktığını belirten arkadaşları, "Şimdi biz ailesine ne söyleyeceğiz. Gece biz aracın içinde beklerken 3-4 kişi gürültü yapıyorsunuz diye bizim ile tartıştı. Arkadaşımızı kalbinden bıçaklayıp kaçtı" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Furkan Tekin'in cenazesinin Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine götürüleceği öğrenildi.