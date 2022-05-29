Gürültü cinayeti

İstanbul'da, tek başına yaşayan 73 yaşındaki Remzi Tunç'un ölümü cinayet çıktı. Olay, 16 Nisan Günü Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. İçerden gelen TV seslerinden şüphelenip eve giren komşusu, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Yabancı uyruklu üst komşuyu sorgulayan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Şüpheli sorgulamasında olay akşamı matkap sesi gelmesi sebebiyle Tunç ile tartıştığını, sonrasında ise Tunç'u öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi