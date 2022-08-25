’Gürültü cinayeti’ anından yeni görüntü: Eşinin gözleri önünde vurulmuştu

Yaşanan kavganın ardından Temel Arslan evine doğru gitti. Oradan uzaklaşan gençler bir arka sokağa doğru gitti. Temel Arslan eline aldığı silahla sokakta grubu aramaya başladı. Sokağın başında karşılaşan taraflar arasında kovalamaca çıktı. Farklı yerlerde bekleyen grubun bir kısmı elinde silahla koşan Temel Arslan'ı görünce kaçtı, silahlı grup da Temel Arslan'ın arkasından birkaç el ateş etti. Temel Arslan eşinin gözleri önünde başından vurularak hayatını kaybetti.

ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞ



Grup içinden Temel Arslan'a ateş eden kişinin S.Y. olduğunu saptadı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda S.Y., kavga sırasında Arslan'a bıçakla saldıran Hüseyin B. ve E.G.'yi (17) gözaltına aldı. 3 kişi emniyette sorguya alınırken, olaya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi. Cinayet anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde elinde silahla sokak başındaki grubu kovalamaya başlayan Temel Arslan'ın arkasından farklı noktada bekleyen iki kişiden elinde silah olan S.Y. silahını doğrultup birkaç el ateş etti. Başına isabet eden kurşun sonrası Temel Arslan yere yığıldı. Arkasından koşan eşi de hemen Temel Arslan'ın yanına gitti. Cinayet anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dehşet anları ile sokakta yaşanan hareketlilik yer aldı.