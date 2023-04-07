Gürültü cinayetini işleyen çocuklar mahkemede ifade verdi: "Sinir hastasıyım, sizi yaşatmayacağım"

Bahçelievler'de Temel Arslan (39), geçtiğimiz 21 ağustosta evinin yakınlarında gürültü cinayetine kurban gitmiş, eşinin gözünün önünde başına 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayete ilişkin tutuklanan Enes G. ve Doğan İ. dün hakim karşısına çıktı. Suça sürüklenen çocukların savunmaları alındı. Savcılığın, Arslan'ı 3 el ateş ederek öldüren S.Y.'ye ilişkin yakalama emri de sürerken, Enes G., Doğan İ. ve firari S.Y. hakkında kasten öldürmeden 15 yıl ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıla kadar dava açıldı. Sanıkların savunmaları alındı.

"ARSLAN YERE DÜŞTÜĞÜNDE YARDIM ETTİM"

Enes G. savunmasında: "Olay sırasında evimden çıkıp anneanneme gidiyordum. Arkadaşlarım Doğan İ. ve Hüseyin B.'yi, hayatını kaybeden Temel Arslan'ın eşi N. Arslan ile tartışırken gördüm. Ne olduğunu anlamak için yanlarına giderken Temel Arslan elinde silahla çıktı. Doğan ve Hüseyin kaçmaya başladı. Bu sırada gördüğüm S.Y. ise bir aracın arkasından Arslan'a üç el olmak üzere çapraz ateş etti. Arslan yere düştüğünde ona ben yardım ettim. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dediği öğrenildi.

"TARTIŞIRKEN BİR ANDA EVE GİDİP SİLAH ALDI"

Doğan İ. ise savunmasında şu ifadelere yer verdi: "Hüseyin B., S.Y. ve Emirhan G. ile birlikte Arslan'ın evinin yanında oturuyorduk. Sesimiz yüksek değildi. Buna rağmen Arslan'ın eşi N. Arslan cama çıkıp önce sessiz olmamızı söyledi. Ardından da küfür etti. Camda bir süre Hüseyin B. ile tartıştılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Temel Arslan bir anda eve gidip silah alarak geldi. Hepimiz oradan kaçtık. Evimize dönecektik ki yine karşılaştık. Sonrasında 3-4 el silah sesi duydum. Kimin ateş ettiğini görmedim. Evime gidebilmek için o sokaktan geçmek zorundaydım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum."

"SİZİ YAŞATMAYACAĞIM"

Hayatını kaybeden Temel Arslan'ın eşi N.Arslan da şu ifadeleri kullandı: "Olay günü dışarıdan yüksek sesle konuşma sesleri duydum. Eşim de uyuyordu. Eşim uyandı ve şahısları sessiz olmaları konusunda kibarca uyardı. Buna rağmen şahıslar susmadı. Hüseyin B. isimli şahıs camımıza bıçakla vurarak, 'Karın dışarı çıkacak. Sinir hastasıyım. Sizi yaşatmayacağım' dedi. Tartışmalar üzerine eşim de silah alıp evden çıktı. Eşimin öldüğü noktada ilk olarak Hüseyin ve Doğan'ı gördüm. Sonra Enes de poşetle yanlarına geldi. Poşetin içinde ne vardı bilmiyorum. S.Y. ve Emirhan G.'yi o sırada hiç görmedim. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

FİRARİ S.Y HAKKINDA YAKALAMA EMRİ SÜRÜYOR

Soruşturmada alınan beyanlar, kamera görüntüleri ve tüm soruşturma evrakı kapsamında Temel Arslan'a 3 el ateş ederek başından vurup ölmesine sebep olan firari S.Y.'yi ise yakalama emri sürüyor. Mahkeme ayrıca kamu davasının Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile ilişkili olduğunu dikkate alarak dosyaları birleştirme kararı aldı.