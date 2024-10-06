Gürültü kavgasında kan aktı

Samsun'da, 63 yaşındaki adam sokakta oturan gençler gürültü yaptıkları gerekçesiyle ateş etti. 22 yaşındaki bir genç canından oldu. Bafra ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Tütüncüler 2. Sokak'ta meydana gelen olayda 63 yaşındaki S.Y., sokakta oturan bir grup gence gürültü yaptıkları gerekçesi ile kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan D'nin (22) göğsüne mermi isabet etti. Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen S.Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.