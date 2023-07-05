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Giriş Tarihi: 5.7.2023 10:18 Son Güncelleme: 5.7.2023 10:52

Turizm cennetinde cinayet: Evlilik hazırlığı yapıyordu

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi’nde gürültü gerekçesi ile çıkan tartışmada Ufuk Boyraz (33), turizmci Seyfi İkiz’i (44) kalbinden bıçaklayarak öldürüp 3 kişiyi de yaraladı. İkiz’in 1 ay sonra turizmci Merve Büyükişçan ile evlilik hazırlığı öğernildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Turizm cennetinde cinayet: Evlilik hazırlığı yapıyordu

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde olay saat 23.00 sularında meydana geldi. Katil zanlısı Ufuk Boyraz, gece Seyfi İkiz'in pizzacı lokantasına geldi. İkiz ile lokantada çalışanlarının kaldığı evde gürültü yaptığı için geceleri uyuyamadığı gerekçesi ile tartışmaya başladı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Boyraz, bıçakla Seyfi İkiz'e saldırdı. Turizmci İkiz'i kalbinden bıçakladıktan sonra 3 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan İkiz'e olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyfi İkiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırtından ve kollarından yaralanan 3 kişi ise Kalkan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Seyfi İkiz'in kendisi gibi turizmci iş kadını olan Merve Büyükişcan ile evlilik hazırlığı yaptığı ve geçtiğimiz pazar günü gelinlik siparişi verdikleri öğrenildi. Korkunç cinayetin ardından Seyfi İkiz'in öldürüldüğünü öğrenen iş kadını Büyükişcan gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü. Seyfi İkiz'in ailesinin talebi doğrultusunda Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Korkunç cinayetin ardından kaçmaya çalışan saldırgan Ufuk Boyraz diğer çalışan ve vatandaşlar tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Olay sonrası Boyraz, linç edilmekten güvenlik güçleri kurtardığı öğrenildi. Katil zanlısı Boyraz jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından "Kasten insan öldürmek" suçundan tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Turizm cennetinde cinayet: Evlilik hazırlığı yapıyordu
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