Gürültü uyarısı canından etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan M.S. ile S.S., binada tartışmaya başladı. Apartman yöneticisi olan Ecevit Bozgeyik (47), tartışan grubu gürültü yapmamaları yönünde uyardı. Bu uyarıya sinirlenen ev sahibi ve diğer kişiler yöneticiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında orada bulunan 4 kişi Bozgeyik'e saldırarak darp etmeye başladı.Binanın önüne taşınan kavga sırasında saldırganlardan biri sallama tabir edilen bıçakla yönetici Ecevit Bozgeyik'i yaraladı. Bozgeyik, kalbinden aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. Kavgayı gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozgeyik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından şüpheliler bir araçla kaçarken, polis olaya ilişkin 16 yaşındaki A.B. ile olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adli Tıp Kurumu'na götürülen 3 çocuk babası Bozgeyik'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.