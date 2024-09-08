Haberler Yaşam Haberleri ‘Gürültü yapmayın’ dedi canından oldu: Apartman yöneticisini bıçakla öldürdüler
Giriş Tarihi: 8.9.2024 20:09 Son Güncelleme: 8.9.2024 21:56

‘Gürültü yapmayın’ dedi canından oldu: Apartman yöneticisini bıçakla öldürdüler

Gaziantep'te misafir gelen eve sahibine gürültü yapmamaları uyarısında bulunan apartman yöneticisi 4 kişi tarafından dövüldükten sonra sallama tabir edilen bıçakla öldürüldü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
‘Gürültü yapmayın’ dedi canından oldu: Apartman yöneticisini bıçakla öldürdüler

Şahinbey ilçesinin Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutlarında meydana gelen olayda, apartman yöneticisi olan Ecevit Bozgeyik (47), binadaki bir daireye misafirliğe gelen şahısları gürültü yapmamaları yönünde uyardı. Yöneticinin gürültü yapmayın uyarısına sinirlenen ev sahibi ve misafirleri yöneticiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında 4 kişi Bozgeyik'e saldırarak darp etmeye başladı. Binanın önüne taşınan kavga sırasında şahıslardan biri sallama tabir edilen bıçakla yöneticiyi yaraladı. Kavgayı gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozgeyik kurtarılamadı.

Olayın ardından zanlılar, bir araçla olay yerinden kaçarken polis 16 yaşındaki A.B'yi gözaltına aldı.

Polis diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Gürültü yapmayın’ dedi canından oldu: Apartman yöneticisini bıçakla öldürdüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA