‘Gürültü yapmayın’ dedi canından oldu: Apartman yöneticisini bıçakla öldürdüler

Şahinbey ilçesinin Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutlarında meydana gelen olayda, apartman yöneticisi olan Ecevit Bozgeyik (47), binadaki bir daireye misafirliğe gelen şahısları gürültü yapmamaları yönünde uyardı. Yöneticinin gürültü yapmayın uyarısına sinirlenen ev sahibi ve misafirleri yöneticiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında 4 kişi Bozgeyik'e saldırarak darp etmeye başladı. Binanın önüne taşınan kavga sırasında şahıslardan biri sallama tabir edilen bıçakla yöneticiyi yaraladı. Kavgayı gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozgeyik kurtarılamadı.

Olayın ardından zanlılar, bir araçla olay yerinden kaçarken polis 16 yaşındaki A.B'yi gözaltına aldı.

Polis diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.