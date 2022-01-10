Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular





Bundan sonra bizim ülkemiz için korkacak ve endişe edecek bir şey yok. Biz bu aşıyı üretirken çok para kazanmak için değil insanlığa maksimum düzeyde faydalı olabilelim dedik. Dünyanın birçok bölgesi için Turkovac'ın bir umut olmasını ümit ediyorum.