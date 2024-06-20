Gururumuz Sabriye

Konyalı Sabriye Gür (24), dar gelirli bir ailede büyüdü. Birçok spor dalı ile uğraşan Gür, 2013'te kick boksla tanıştı. Antrenör Mehmet Güçlü'nün de desteği ile bu sporda hızla yükselen Gür, daha ilk senesinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Daha sonraki yıllarda da istikrarını sürdüren Gür, hem Türkiye şampiyonlukları hem de Avrupa ikinciliği elde etti. Meram Belediyesporlu Sabriye Gür, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya kazanmayı başardı. Gür, son olarak Macaristan Budapeşte kentinde 12-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen WAKOKick Boks Dünya Kupası final maçında Polonyalı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. SABAH'a duygularını anlatan milli sporcu "Hiç pes etmedim. 'Kadınlar kick boks yapamaz' diyorlardı. Başarılarım onların fikirlerini de değiştirdi" dedi.