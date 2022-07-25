Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo Henrique nereli, hangi mevkide oynuyor ve bonservisi ne kadar?

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Yönetim, Jorge Jesus'un Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen eski öğrencisi Gustavo Henrique ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncuyu İstanbul'a davet etmesinin ardından futbolseverler, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique nereli, bonservisi ne kadar? İşte yıldız oyuncu ile ilgili bilgiler..