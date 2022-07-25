Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe’nin yeni transferi Gustavo Henrique nereli, hangi mevkide oynuyor ve bonservisi ne kadar?

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Yönetim, Jorge Jesus'un Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen eski öğrencisi Gustavo Henrique ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yönetimin oyuncuyu İstanbul'a davet etmesinin ardından futbolseverler, 29 yaşındaki Brezilyalı stoper hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Gustavo Henrique kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique nereli, bonservisi ne kadar? İşte yıldız oyuncu ile ilgili bilgiler..
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
24 Mart 1993 tarihindeBrezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 196 cm boyundadır. Stoper mevkisinde forma giyen Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır.
Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo''ya transfer olmuştur. 29 yaşındaki deneyimli stoper, 83 maç formasını giydiği Flamengo'da 8 gol, 3 asistlik performans sergilemiştir.
Brezilya U20 ve U23 formalarını da terleten Brezilyalı savunmacı, sağ ayağına hakimdir.