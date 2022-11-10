Güvenliğin parmağını ısırarak koparan sanığın cezası belli oldu

Kazakistan uyruklu 3 kadın, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına gitti. Eğlence mekanı çalışanları ile 3 kadın arasında tartışma çıktı. Ulbossyn Malgazhdarova ile eğlence mekanın çalışanları arasındaki tartışma büyüdü. Çıkan arbedede güvenlik görevlisinin parmağı Malgazhdarova tarafından ısırılarak koparılılmıştı.

İddianamede, tutuklu sanık hakkında "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Görülen ilk celsede Malgazhdarova tahliye edilmişti.

SAVCI CEZA TALEP ETTİ

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ulbossyn Malgazhdarova avukatı ile birlikte katıldı. Duruşma savcısı Uluossyn Malgazhdarova'nın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık Uluossyn Malgazhdarova mütalaaya katılmadığını, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Sanık avukatı Nebican Orhan ise mütalaaya katılmadığını belirterek, "Duruşmada video izleterek, olay neden gerçekleşti onu anlatmak istedik. Biz bu dosyada beraatı hak ediyoruz. Müvekkilim İki kişiden dayak yiyor. Müşteki sanığın ağzına eline sokup kaldırmak istiyor. Bu ısırmak değil can havliyle dişini kilitliyor. Yapabileceği bir şey yok o durumda. Müşteki müvekkilimi kaldırmaya çalıştığı için sanıkta dişini kilitliyor ve olay yaşanıyor. Sanık ne kadar suçluysa Yüzde elliden fazlada müşteki suçludur. Mekan içerisinde de sanık müştekiden dayak yiyor. Size 8 saniyelik bir kamera görüntüsü izlettim. Bu videoda sanık müşteki tarafından dayak yiyor. Sonrasında can havliyle müşteki elini ağzına soktuğu için parmak kopuyor. Biz en ufak bir cezayı dahi kabul etmiyoruz. Müvekkilim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair ve beraatını talep ediyoruz" dedi.

5 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, Uluossyn Malgazhdarova'yı "Haksız tahrik etkisi altında kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 5 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Malgazhdarova hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Duruşma sonrası sanık ve avukatı açıklamalarda bulundu. Sanık avukatı Nebican Orhan,''5 ay 25 gün hapis cezası verildi. Karar itiraz edip etmeyeceğimiz hususunu değerlendireceğiz. Her ne kadar alt sınırdan ve indirimler olsa da biz bunu da kabul etmiyoruz. Bizim beklentimiz beraattı'' dedi.

"GEÇMİŞ OLSUN"

Uluossyn Malgazhdarova böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Bilerek yapmadım olay her insanın başına gelebilir. Bilerek yapmadıktan sonra hiçbir şey diyemem gerçekten. Karşı taraf beni dövmeye başladı. Kimliğimi, paramı her şeyimi aldı bende almaya çalıştım. Ben zaten 4 ay cezaevinde yattım bu cezada bana çok ağır geldi. İnanamadım, ağzım kan olurdu bir şey olurdu hiçbir şey yoktu. Bir anda oldu ama fotoğraf gösterdikten sonra inandım. Ama hala parmağın nasıl koptuğunu görmedim. Geçmiş olsun gerçekten bilerek yapmadım'' diyerek adliyeden ayrıldı.