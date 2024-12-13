Güvenlik birimleri 981 göçmeni yakaladı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla 26 bin 438 personelin katıldığı denetimler, ülke genelinde 5 bin 396 noktada titizlikle gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, toplam 15 bin 250 yer denetlendi. Denetim yapılan noktalar arasında 4 bin 327 metruk bina, 7 bin 475 umuma açık yer, 461 terminal ve 2 bin 987 diğer alan yer aldı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı organizatörleri hakkında adli süreç süratle devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: TÜRKİYE ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR

Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir model sunduğunu belirtti. Yerlikaya, "Kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla bu konuyu ele alıyoruz" dedi.