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Giriş Tarihi: 20.3.2022 11:58 Son Güncelleme: 20.3.2022 12:08

Güvenlik birimlerinden “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları” uygulaması

Güvenlik birimlerinden “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları” uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerince Türkiye genelinde “Huzur Sokaklar ve Terör Suçları”uygulaması gerçekleşti. Uygulama kapsamında bin 126 şüpheli yakalanırken 370 kişi adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca; 167 bin 432 araç kontrol edilirken 656 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş ve terör olayları olmak üzere aranan kişilere yönelik Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları" uygulaması gerçekleşti. Uygulamaya 12 bin 709 karma ekip, 220 dedektör köpek ve 50 bin 729 personelin katıdı.

1126 ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güvenlik birimlerince yapılan uygulama sonucunda; bin 126 aranan kişi yakalandı, 57 kişi gözaltına alındı, 229 kişi idari ve 141 kişi adli olmak üzere toplam 370 kişi adli ve idari işlem yapıldı.

656 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada, 167 bin 432 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde 4 bin 438 araca idari para cezası uygulandı, 656 araç trafikten men edildi, 24 aranan araç yakalandı.

20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine işlem yapıldı. Uygulamada, 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Güvenlik birimlerinden “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları” uygulaması
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