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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:01 Son Güncelleme: 7.6.2023 10:14

Güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, mesai sırasında tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, mesai sırasında tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

ÖĞRENCİLER HABER VERDİ

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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Güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü
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