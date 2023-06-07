Güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Şahin (32), dün saat 05.00 sıralarında yanına gelen Cihad Abalı (34) ve kayınbiraderi Erhan Üstündağ (34) ile tartışmaya başladı. Yurdun bahçesindeki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Üstündağ, Şahin'i darp etmeye başladı. Bu sırada yanında getirdiği bıçağı çıkaran Abalı, Şahin'i çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırganlar kaçarken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin kurtarılamadı. İki saldırgan, kısa süre sonra saklandıkları yerde yakalandı.