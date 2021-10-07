İzmit İlçesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde görev yapan güvenlik personeli ile hastanede tedavi gören bir hasta yakını, henüz tam olarak öğrenilemeyen bir sebep ile tartıştı.

Tartışma esnasında, güvenlik görevlisinin iki yakasını tutan ve iteklemeye başlayan kişi, en sonunda yaptğı sert bir hamle ile güvenlik görevlisinin kafasını duvara vurmasına neden oldu.

Güvenlik görevlisi ölümden döndü | Video

Hasta yakının tüm sert tepkilerine rağmen karşılık vermediği gözlenen güvenlik görevlisi başını duvara vurunca yaralanıp yere yığıldı. Mesai arkadaşları yardıma koşarken saldırganı vatandaşlar ile yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Güvenlik görevlisinin adeta ölümden döndüğü o anlar ise anbean hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırıya uğrayan görevlinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine saldıran kişi hakkında şikâyette bulunulduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.