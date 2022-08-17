Güvenlik görevlisi otelin güvenlik müdürünü başından vurdu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde bugün saat 13.00 sıralarında, otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka bir otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde 'İşten çıkarttın' tartışma çıktı.
Vurulan Güvenlik Müdürü Murat Uymaz
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bilen, yanında getirdiği kendisine ait ruhsatlı tabancasıyla 2 el ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan, Uymaz, kanlar içinde yere yığıldı.
Silah sesleri üzerine otelin diğer güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Murat Uymaz'ı ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı.
Katil zanlısı Mesut Bilen
Komada olan Uymaz, buradaki müdahalenin ardından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, Uymaz'ın durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Gözaltına alınan Mesut Bilen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.