Güvenlik görevlisi otelin güvenlik müdürünü başından vurdu

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde bugün saat 13.00 sıralarında, otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka bir otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde 'İşten çıkarttın' tartışma çıktı.