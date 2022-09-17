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Giriş Tarihi: 17.9.2022 02:17

Güvenlik görevlisi tartıştığı öğretmeni bıçakladı

Zonguldak'ta, eşiyle birlikte AVM'deki bir kafeden kahve almak isteyen matematik öğretmeni Gökbil Y., 'park' nedeniyle tartıştığı güvenlik görevlisi Mehmet Ali H. tarafından bacağından bıçaklandı

DHA
Güvenlik görevlisi tartıştığı öğretmeni bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin girişinde bulunan kafede meydana geldi. Matematik öğretmeni Gökbil Y., iddiaya göre aracını AVM girişine bırakarak eşiyle birlikte kahve almak kafeye girdi. Bu sırada arkasından gelen AVM'nin güvenlik görevlisi, Gökbil Y.'yi, aracını bulunduğu yerden çekkesi için uyardı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Mehmet Ali H., yanında bulunan bıçakla Gökbil Y.'yi bacağından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gökbil Y.'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan bir sağlık çalışanı yaparken, yaralı öğretmen, gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Gökbil Y., AVM'nin güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kişinin 'Arabanı buraya çekme, kaldır buradan. Beni işimden mi edeceksin' dediğini, kendisinin ise '5 dakikada kahve alıp çıkacağım' cevabını verdiğini söyledi.

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali H., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Güvenlik görevlisi tartıştığı öğretmeni bıçakladı
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