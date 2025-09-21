Güvenlik görevlisi zaman kazandırdı

İstanbul'da geçtiğimiz temmuz ayında işlenen Ayşe Tokyaz cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Küçükçekmece'de eski polis Cemil Koç tarafından vahşice öldürülüp cesedi valiz içerisinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Cinayetin işlendiği apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan Oğuz Can'ın, olay günü katil Cemil Koç'a zaman kazandırmak için polislere, Koç'un bir kadınla birlikte ayrıldığını söylediği ortaya çıktı. Savcılık 4 polis için 10 yıla kadar, güvenlik görevlisi için ise 5 yıla kadar hapis cezası istedi.