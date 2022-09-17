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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Güvenlik görevlisine bak!

Eşiyle birlikte AVM’deki kafeden kahve almak isteyen matematik öğretmeni Gökbil Y., ‘park’ nedeniyle güvenlik görevlisi ile tartıştı. Öğretmeni bacağından bıçaklayarak kaçan güvenlik görevlisi Mehmet Ali H., yakalanarak gözaltına alındı

DHA
Güvenlik görevlisine bak!
Zonguldak Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin girişindeki kafede önceki gece meydana gelen olayda, matematik öğretmeni Gökbil Y., iddiaya göre aracını AVM girişine bırakarak eşiyle birlikte kahve almak kafeye girdi. Bu sırada arkasından gelen AVM'nin güvenlik görevlisi, Gökbil Y.'yi, aracını bulunduğu yerden çekmesi için uyardı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, güvenlik görevlisi Mehmet Ali H., yanında bulunan bıçakla Gökbil Y.'yi bacağından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gökbil Y.'ye ilk müdahaleyi çevrede bulunan bir sağlık çalışanı yaparken, yaralı öğretmen, gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gökbil Y., AVM'nin güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen kişinin 'Arabanı buraya çekme, kaldır buradan. Beni işimden mi edeceksin' dediğini, kendisinin ise '5 dakikada kahve alıp çıkacağım' cevabını verdiğini söyledi.
Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali H., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Güvenlik görevlisine bak!
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