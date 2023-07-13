Güvenlik kamerası bile önlem olmadı: Aracı 1 ayda 2 kez soyuldu!





Şüphelilerin oldukça rahat olduğunu ve kendi aracının soyulmasının ardından aynı gün başka bir aracı da soyduklarını belirten Orhan Nirce, "Benim bu araca binme sebebim çocukluktan beri hastalığımın olması. Ben lüks bir hayata sahip değilim. Bütün varım yoğum bu araç. Yani şu gördüğünüz araba benim servetim. Ben bu arabayı alalı 1 ay oldu. 1 ay içerisinde 2 kez arabamı patlattılar benim. Güvenlik kamerasını ikinci olaydan önce koydum. İlk başta hayalet ekranımı çalmışlardı. Beyaz bir arabayla geldiler. Zaten uzun sürmüyor. Saniyelik bir şekilde ön camı kırıp, o şekilde alıp gidiyorlar. Arabanın üzerinde plaka mevcut. Ama başka bir arabadan çalıntı olduğu söyleniyor. Hırsızlarda öyle bir alışmışlar ki benim aracımı patlattıktan sonra gidiyorlar yukarıdaki başka bir aracı patlatıyorlar" dedi.