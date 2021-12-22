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Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:47 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:30

Bankamatik dolandırıcısından akılalmaz yöntem! Çuvalla kaçtı

TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Bankamatik dolandırıcısından akılalmaz yöntem! Çuvalla kaçtı

Malatya'nın darende ilçesinde banka kartı dolandırıcısı güvenlik kameralarına yakalanmamak için çuval giyip kamufle olmaya çalıştı. Tüm çabasına rağmen polislerden kaçamadı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, arkadaşının banka kartını çalan ve başına çuval geçirip ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darende Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir ATM'den başına büyük bir çuval geçirerek para çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 25 kameranın 172 saatlik görüntülerini inceleyerek, zanlının ATM'nin para çekme kabinine çuval ile geldiği ve arkadaşına ait karttan bin 500 lira para çektiğini tespit etti.

Güvenlik kamerasına yakalanmamak için çuval giydi

Zanlının yakalanması için harekete geçen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bankamatik dolandırıcısından akılalmaz yöntem! Çuvalla kaçtı
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