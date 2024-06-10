Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip işe koyulan hırsızlar yakalandı

Olay, Fatih İskender Paşa mahallesi, Ragıp Bey sokaktaki bir gayrimenkul şirketinde 6 Mart Çarşamba günü yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.
Görüntülerde binaya giren 3 şüphelinin işyerinin kapı kilidini kırarak içeri girdiği, ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği görülüyor. Hırsızlık sırasında bir şüphelinin güvenlik kamerasını fark ederek başka yöne çevirdiği anlar da kamera görüntülerinde fark ediliyor.
Poliste onlarca suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler tutuklandı. Soruşturmada olayın son firari şüphelisi E.S. de (34) önceki gün gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.S.'nin poliste daha önce 10 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli E.S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.