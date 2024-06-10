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Giriş Tarihi: 10.6.2024 10:47

Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip işe koyulan hırsızlar yakalandı

İstanbul Fatih’te güvenlik kameralarının yönünü değiştirip girdikleri işyerindeki bilgisayarları çalan 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerden biri güvenlik kamerasını fark edip başka yöne çeviriyor ardından da iş yerine giriyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip işe koyulan hırsızlar yakalandı

Olay, Fatih İskender Paşa mahallesi, Ragıp Bey sokaktaki bir gayrimenkul şirketinde 6 Mart Çarşamba günü yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde binaya giren 3 şüphelinin işyerinin kapı kilidini kırarak içeri girdiği, ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği görülüyor. Hırsızlık sırasında bir şüphelinin güvenlik kamerasını fark ederek başka yöne çevirdiği anlar da kamera görüntülerinde fark ediliyor.

3 HIRSIZ GÖZALTINDA

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ.(27) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Poliste onlarca suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler tutuklandı. Soruşturmada olayın son firari şüphelisi E.S. de (34) önceki gün gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan E.S.'nin poliste daha önce 10 suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli E.S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip işe koyulan hırsızlar yakalandı
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