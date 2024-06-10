Güvenlik kamerasının yönünü değiştirip işe koyulan hırsızlar yakalandı

Görüntülerde binaya giren 3 şüphelinin işyerinin kapı kilidini kırarak içeri girdiği, ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği görülüyor. Hırsızlık sırasında bir şüphelinin güvenlik kamerasını fark ederek başka yöne çevirdiği anlar da kamera görüntülerinde fark ediliyor.