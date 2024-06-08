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Giriş Tarihi: 8.6.2024 18:48 Son Güncelleme: 8.6.2024 20:20

Güvenlik şeridinin dışında yüzen yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde, dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde yaşanan trajik kazada, güvenlik şeritlerinin dışında yüzen yabancı uyruklu bir adam, teknenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Güvenlik şeridinin dışında yüzen yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde güvenlik şeritlerinin dışında yüzen yabancı uyruklu bir adama, tekne çarptı. Çarpmanın etkisiyle adamın bir eli ve bir ayağı koptu.

Kazayı görenler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla, yabancı uyruklu adamın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güvenlik şeridinin dışında yüzen yabancı uyruklu adam hayatını kaybetti
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