Güvercin beslerken silahlı saldırıya uğradı: 15 yaşındaki çocuk yaralandı!

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşıyla yol kenarındaki yeşillikte güvercin besleyen 15 yaşındaki İ.Y. isimli çocuğa, seyir halindeki araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından ateş edildi. Olay sonrası şahıslar kaçarken 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı ve caddenin yanındaki sokağa girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"KARDEŞİM ŞU AN HASTANEDE"



Konu ile ilgili konuşan çocuğun kız kardeşi Gamze Y, "Öğrendiğim kadarıyla kardeşim arkadaşı ile beraber güvercin bakarken seyir halinde geçen bir araçtan ateş edilmeye başlıyor. Yaralanan kardeşim şu an hastanede" dedi.