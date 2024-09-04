Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz

DİZİNİN İLK TANITIM FİLMİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Özgürlüğüne düşkün inatçı bir kadın ile aile bağları çok güçlü bir erkeğin entrikalarla dolu imkânsız aşkını konu alan "Güzel Aşklar Diyarı"na geri sayım başladı. Kapadokya'nın eşsiz doğasında çekimleri devam eden dizinin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Büyük ilgi gören fragman, hareketli sahneleri ve büyüleyici çekimleriyle görsel bir şölenin işaretini verdi.

DENİZ İLE ARHAN YENİ FERHAT İLE ŞİRİN

Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, yakında ekrana gelecek. Özgü Kaya'nın "Deniz", Burak Berkay Akgül'ün "Arhan" karakterine hayat verdiği dizide Halil Ergün ve Meltem Cumbul gibi önemli isimler rol alıyor.

FAİLİ MEÇHUL BİR CİNAYET

Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan, gerek çekim mekanları gerekse oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk tanıtım filmi izleyici ile buluştu. Sinema filmlerini aratmayan görüntülerin yer aldığı fragman, Deniz'in yaşadığı şehri terk etmesiyle başlıyor. Hayatının aşkı Arhan'ın peşinden Kapadokya'ya giden Deniz'e odaklanan tanıtım filmi, faili meçhul bir cinayete izleyenleri şahitlik ettiriyor.

OYUNCULUK BAŞARISI

Güzel Aşklar Diyarı'nın ilk görüntülerinde dizinin oyunculuk başarısının ön planda yer aldığı görülüyor. Deniz ve Arhan karakterine hayat veren Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül'ün uyumu, Hakim Alaca karakteri ile yıllar sonra setlere dönen Halil Ergün'ün ustalığı, Güzel Aşklar Diyarı için Amerika'dan dönen Meltem Cumbul'un dillere destan oyunculuğu, Eşref karakterine hayat veren Ali Başar'ın performansı dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ DİZİYE GÜÇLÜ KADRO

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, Güzel Aşklar Diyarı'nın yapımını Med Yapım ve Boyut Film, yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor. Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan, Ege Kökenli, Özgür Emre Yıldırım, Ekin Aksoy, Berkan Şal, Ali Başar, İbrahim Dizlek, Miray Kaya, Yankı Ayhan, Yunus Narin, Ersel Şibil, Mustafa Arda Işık, Işıltı Su Alyanak, Lidya Atlik gibi isimler yer alıyor.

Güzel Aşklar Diyarı yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz