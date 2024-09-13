‘Güzel şeyler zaman almaz, bizi bekleyen daha çok çocuk var’

Kahramanmaraş'ta berberlik yapan 36 yaşındaki Fatih Akpınar'ın hayatı, 7 yıl önce çocukları ücretsiz tıraş etmek için gittiği köyde değişti. Çocukların birçok ihtiyacı olduğunu gören Akpınar, kurduğu 'Bir Tebessüme Değer Derneği' ile köyden köye koşup, gönüllülerle birlikte onların yüzlerini güldürebilmek için mücadele ediyor. Tıraş yaparak başlayan iyilik hareketi zamanla kırtasiye, giyecek ve yiyecek yardımı ile çığ gibi büyüdü. Akpınar, memleketi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerin ardından da mücadeleyi hiç bırakmadı. Akpınar, depremin ilk dakikalarından itibaren kendi acılarını bir kenara bırakıp, hemşehrileri için sıcak yemek çıkarıp, dağıtım yaptı. Daha sonra gelen yardımları depremzedelere dağıttı. Konteynır kentlerde kalan çocukların yüzlerinde tebessüm olabilmek için açık hava sinema gösterileri düzenledi. Depremzedeleri ücretsiz tıraş ettiler.
ÇOCUKLARIN FATİH AĞABEYİ!
Akpınar, daha çok yardıma koşabilmek için 31 Mart seçimlerinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı Molla Gürani Mahallesi Muhtarı seçildi. Çocukların ağabeyi, büyüklerin kardeşi olan Fatih Akpınar, yaz kuran kurslarına giden çocukları da unutmadı. Kırsal alanlardaki camilerde eğitim gören çocuklara dondurma sürprizleri yapıldı. Okulların açılmasına az bir süre kala ise çocuklara ayakkabı başta olmak üzere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Hayatlarında ilk kez tekneye binen çocuklara Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile Menzelet Barajında tekne turu yapıldı. Bu çalışmalarda bin çocuğun yüzünü güldürdüler.
'YOLUM, YOLDAŞIM TEBESSÜM'
Dağları, yolları severek aşıp, çocuklara, ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirten Fatih Akpınar, duygularını SABAH'a anlattı. Akpınar, "Güzel şeyler zaman almaz. Vaktiniz varken çocuklara olabildiğince umut olun. Kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok. Bizleri bekleyen o kadar çok mahsun yürekli çocuk varken asla durmak yok.
Yolumda, yoldaşımda tebessüm. Mutlu olmak basittir, zor olan basit yaşamaktır. Onların yüzü hep gülsün. Gülsün ki yarınlarına daha güzel daha umutla bakabilsinler. Biz ağabeyleri olarak onların hep yanındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Burada en büyük pay bizlere güvenip, destekleyen insanlar ve kurumlarda. Biz köprü görevi görüp, bize ulaştırılanları onlara ulaştırıyoruz. Hep birlikte onların yüzünü güldürüyoruz" dedi.