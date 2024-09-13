‘Güzel şeyler zaman almaz, bizi bekleyen daha çok çocuk var’

Kahramanmaraş'ta berberlik yapan 36 yaşındaki Fatih Akpınar'ın hayatı, 7 yıl önce çocukları ücretsiz tıraş etmek için gittiği köyde değişti. Çocukların birçok ihtiyacı olduğunu gören Akpınar, kurduğu 'Bir Tebessüme Değer Derneği' ile köyden köye koşup, gönüllülerle birlikte onların yüzlerini güldürebilmek için mücadele ediyor. Tıraş yaparak başlayan iyilik hareketi zamanla kırtasiye, giyecek ve yiyecek yardımı ile çığ gibi büyüdü. Akpınar, memleketi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerin ardından da mücadeleyi hiç bırakmadı. Akpınar, depremin ilk dakikalarından itibaren kendi acılarını bir kenara bırakıp, hemşehrileri için sıcak yemek çıkarıp, dağıtım yaptı. Daha sonra gelen yardımları depremzedelere dağıttı. Konteynır kentlerde kalan çocukların yüzlerinde tebessüm olabilmek için açık hava sinema gösterileri düzenledi. Depremzedeleri ücretsiz tıraş ettiler.