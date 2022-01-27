Güzel yürekli Emine Nine’yi kaybettik

Elazığ’da, iki yıl önce bayramda kendilerini ziyaret eden jandarmaya bayram harçlığı vermek isteyen 87 yaşındaki Emine Birkent hayatını kaybetti
Elazığ'da iki yıl önce koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadın jandarma personeli, yaşları ilerlediği için çok fazla dışarı çıkamayan 65 yıllık evli 95 yaşındaki Neşet ve 87 yaşındaki Emine Birkent çiftini Ramazan Bayramı dolayısıyla merkeze bağlı Kuyulu Köyü'ndeki evinde ziyaret etmişti. Mutlulukları gözlerinden okunan Neşet Dede ile Emine Nine, kendilerine gül ve çikolata getiren kadın jandarma personeline bayram harçlığı vermek istemişti. Parayı almayan Mehmetçik ise bir dahaki ziyarette kahve içme sözü vermişti. Olaydan 2 yıl sonra Emine Nine, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün hayatını kaybetti. Vefat haberini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kadın astsubaylar ile çok sayıda jandarma personeli, köye giderek Neşet Dede'yi yalnız bırakmadı. Jandarma personelini karşısında gören Neşet Dede, gözyaşlarına hâkim olamadı. Emine Nine'nin cenazesi, aile mezarlığına götürülerek defnedildi.
'CENAZEME GELİN' DİYE VASİYET ETMİŞTİ
Emine ninenin, 2 yıl önce ziyarete gelen kadın astsubaya yüzüğünü vermek istediği ve öldüğü takdirde cenazesine gelmelerini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Kadın astsubayın yüzüğü almadığı öğrenilirken, önceki gün Neşet Dede de cenaze sonrası vefat eden eşi gibi kendi yüzüğünü kadın astsubaya hediye etmek istedi. Ancak kadın astsubayın "Sizde hatırası var, alamam" diyerek yüzüğü almadığı öğrenildi.