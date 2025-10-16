Güzelbahçe’de flaş gelişme! Kaymakam, CHP’li Belediye Başkanı Günay’ı savcılığa bildirdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Partiye geçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aydın'da miting düzenledi. İddiaya göre CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın talimatı ile mitinge gitmek isteyen partililere belediyeye ait resmi plakalı araç tahsis edildi.

KAYMAKAMLIK BELEDİYEDEN BİLGİ İSTEDİ

Olay, Temiz İzmir Derneği'nin Güzelbahçe Kaymakamlığına internet üzerinden yaptığı başvuru ile ortaya çıktı. Güzelbahçe Belediyesine 24 Eylül'de yazı yazan İlçe Kaymakamlığı, Başkan Mustafa Günay'dan konu hakkında bilgi istedi.

ARAÇ AYDIN'A GİTTİ AMA…

Güzelbahçe Belediyesi'nden Başkan Mustafa Günay imzası ile Kaymakamlığa gönderilen cevap yazısında iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Günay'ın söz konusu aracın sürücüsünün görevlendirme kağıdı ile birlikte kaymakamlığa gönderdiği cevap yazısında resmi plakalı belediyeye ait aracın belirtilen tarihte Aydın'a gittiği doğrulandı. Fakat "Araç, belirtilen tarihte siyasi parti mitingine değil Aydın'da düzenlenen kültürel ve sosyal bir etkinliğe vatandaşlarımızı götürmek için gitmiştir' ifadelerine yer verildi.

GÖZLER BAŞSAVCILIKTA

Bunun üzerine kaymakamlık, konuya ilişkin Temiz İzmir Derneği'nin yaptığı şikayet başvurusunu belediyeden konuya ilişkin olarak gönderilen yazılarla birlikte değerlendirilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Şimdi tüm gözler Başsavcılığa çevrildi. İddialarla ilgili yapılacak ön inceleme neticesinde muhakkikin hazırlayacağı rapor belirleyici olacak. Eğer muhakkik yapacağı araştırma sonrası iddialarda gerçeklik payı olduğuna kanaat getirirse İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay hakkında soruşturma izni verebilecek. Aksi durumda ise soruşturmaya yer olmadığına karar verilip dosya kapanacak.