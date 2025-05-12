Güzelleşmek isterken kanser olmayın!

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar, kadınların hemen hemen her gün kullandığı birçok kimyasal içeren kozmetik ürünlerin kanser riskini artırdığını ortaya koydu. Environmental Science & Technology Letters dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, bir grup kadının bir hafta boyunca kullandıkları tüm güzellik ürünlerini kaydetmeleri istendi. Kadınların çoğunun kansere neden olan formaldehit gibi kimyasallar içeren sabun, losyon, şampuan, saç kremi, cilt beyazlatıcı ve kirpik yapıştırıcısı gibi güzellik ürünü kullandığını tespit edildi. Silent Spring Enstitüsü'nden Robin Dodson, her gün kanser yapan bu ürünlerin bilerek kullanılmasının endişe verici olduğunu belirtti.