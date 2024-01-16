Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A.'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, detaylı incelemede bulundu. Şüpheli M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ İDDASI

Cinayet şüphelisi M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.