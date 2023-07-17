Haberler Yaşam Haberleri Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 17.7.2023 15:31 Son Güncelleme: 17.7.2023 15:43

Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı

Adana’da kimliği belirsiz kişi, geldiği güzellik salonunda 2’si kadın, 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı

Adana'da kimliği belirsiz kişi, geldiği güzellik salonunda 2'si kadın, 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi. İş yerine giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece...
SON DAKİKA: Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını: Alevlerle topyekün mücadele! İşte bölge bölge son durum...
Son dakika: Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Otobüste "Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum" diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Başkan Erdoğan'dan Körfez turu öncesi önemli mesajlar! Önceliğimiz yatırım ve ticaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu takımla her hayal kurulur
İstanbul’da kahreden olay: Genç polis Alp Efe Bekit şehit oldu!
‘Batı’da ülkesine bu kadar düşman sanatçı göremezsin’
Eşinden ayrıldığı için kurban kesti
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA