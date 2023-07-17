Güzellik merkezinde silahlı saldırı: 4 yaralı

Adana'da kimliği belirsiz kişi, geldiği güzellik salonunda 2'si kadın, 4 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi. İş yerine giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla etrafa ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2'si kadın 4 kişi yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.