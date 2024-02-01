Güzellik merkezinde uyuşturucu ticareti: Tam 2 kilogram ele geçirildi

Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 34 LAB 55 plakalı bir aracın bölgede uyuşturucu taşındığını, şüphelinin isminin Mehmet olduğunu ve Karadolap Mahallesi 2. Fulya Sokak'ta oturduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 LAB 55 plakalı aracın Bahar Ü.'ye ait olduğu ve eşinin Mehmet Ü. olduğu belirlendi. Şüphelilerin Karadolap Mahallesi 2. Fulya Sokak'ta ikamet ettiği ayrıca Bahar Ü.'nün aynı adreste bir güzellik merkezi bulunduğu belirlendi. Mehmet Ü.'nün sık sık güzellik merkezine gittiğini tespit eden ekipler konuyu nöbetçi savcıya bildirerek arama izni talep etti. Ekipler şüphelilerin evini ve güzellik merkezini aradı.