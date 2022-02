Güzellik merkezine saldırı! Çaldılar, kırdılar, kaçtılar!

Polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu söyleyen Alan, "Geceden hazırlamışlar her şeyi. Sabah 7 sıralarında gelip, 10 dakikada her şeyi alıp, gitmişler. Alamadıklarını da kırıp, döküp, kesip gitmişlerdi. Böyle inanılmaz bir şey. Şikayetçi olduk. Şüphelendiğimiz insanlar aynı sektörden insanlar. Bir hırsızlık olsa işine yarayanları alıp çıkması lazım. Bir hırsız hiçbir zaman aynalara kadar kırmaz. Her şeyi kırıp döktüklerine göre aslında hırsızlığın biraz daha üst boyutunda bir şey. 3 katlı bir merkez ve 12 ile 18 arası güvenlik kamerası var. İçeri girenler, ilk elektrikleri kesiyorlar. Sonra bütün kameraları, kaydedeceği bilgisayarı, her şeyi alıyorlar. Hiçbir iz bırakmıyorlar" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.