Güzellik uzmanının dolandırdığı kişi yaşamına son verdi

Kentte 4 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, piyasa değerinin altında hizmet vadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı. S.Ç.'nin 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı.

Çalışanlarına özür mesajı gönderen S.Ç., kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

Sinem Çekinmez'in, kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Nuran Şahin'in eşi Fadıl Şahin'in evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.'nin yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi. Şahin'in eşine "Seni seviyorum, hakkını helal et" mesaj gönderdiği öğrenildi.