Güzeltepe Cemevi’nin temeli atıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Güzeltepe Cemevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu, Güzeltepe Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abuzer Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Başkan Deniz Köken temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Güzeltepe Pir Sultan Abdal Derneği çok emek verdi. Nihayetinde bölgemizin kültürel değerlerini, inançlarını bundan sonraki kuşaklara rahat aktarabileceği ortamların hazırlanması yerel yönetimlerin asli vazifelerinden bir tanesidir. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ VERDİĞİ SÖZÜ BİR YILI DOLDURMADAN YERİNE GETİRDİ"

Güzeltepe Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abuzer Çetinkaya da konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Belediye Başkanımızla karşılıklı istişarelerde bulunduk. Kendisine cemevi sorununu ilettik. Bize söz verdi ve bir yılı doldurmadan verdiği sözü yerine getirdi. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere başkan yardımcılarına ve emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından ise dualar edilerek temel atma işlemine geçildi.

BİN 292 METREKARE ALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK

Güzeltepe Cemevi bodrum kat ve zemin kat olmak üzere toplamda 2 kattan oluşacak. Bin 292 metrekare inşaat alanına sahip olan cemevi binası 325 metrekare alan üzerine inşa edilecek.